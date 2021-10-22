«الدرندلي» يرفض ضغوط أعضاء الأهلي بمنافسة «العامري» ويستقر على أمانة الصندوق

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رفض خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي الضغوط التي تعرض لها من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي والتي طالبته بالترشح في انتخابات مجلس إداراة القلعة الحمراء المقبلة على منصب نائب الرئيس ومنافسة العامري فاروق، النائب الحالي والمرشح على نفس المنصب ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس الأهلي وذلك قبل أقل من ساعة على غلق باب الترشح للانتخابات.

وبرر الدرندلي رفضه خوض الانتخابات على منصب نائب الرئيس بأنه لا يسعى لمنافسة العامري فاروق، ولكنه يخوض الانتخابات دفاعا عن مبادئه ومهنته ومنصبه الذي يشغله منذ عام 2002، حتى وإن كانت هذه المنافسة ضد صديق عمره خالد مرتجي، عضو المجلس الحالي والمرشح على منصب أمين الصندوق ضمن قائمة الخطيب.

وكان خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي قد أشعل معركة الانتخابات مبكرا بعدما تقدم اليوم بأوراق ترشحه على المنصب نفسه، كمستقل.

وبذلك يصبح الدرندلي ومرتجي في منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق في الانتخابات المقبلة، حيث يعد هذا المنصب الأكثر تنافسية.

وستجرى انتخابات الأهلي 25 و26 من شهر نوفمبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد يدير القلعة الحمراء حتى 2025.