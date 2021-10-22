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انتكاسة أمريكية لبرنامج تطوير أسلحة أسرع من الصوت

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انتكاسة أمريكية لبرنامج تطوير أسلحة أسرع من الصوت انتكاسة أمريكية لبرنامج تطوير أسلحة أسرع من الصوت

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قالت مصادر إن برامج وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت تعرضت لانتكاسة، بعد فشل أحد الصواريخ الدافعة التى كانت تحمل سلاحا أسرع من الصوت فى الانطلاق.

وقال شخصان مطلعان على نتيجة التجربة إن الاختبار كان يهدف إلى التحقق من سلامة جوانب إحدى المركبات الانزلاقية قيد التطوير التى تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ويتم إطلاق المركبات الانزلاقية التى تفوق سرعة الصوت من صاروخ يشق طريقه فى الطبقات العليا من الغلاف الجوى قبل الانزلاق إلى هدف بسرعات تزيد على 5 أضعاف سرعة الصوت، أو حوالى 6200 كيلومتر فى الساعة.

وفى سلسلة منفصلة من التجارب أجريت يوم الأربعاء، اختبرت البحرية والجيش الأمريكيان نماذج أولية لمكونات أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى بيان إن هذه الاختبارات «استعرضت (بنجاح) التقنيات والقدرات والأنظمة الأولية المتطورة (لأسلحة) تفوق سرعتها سرعة الصوت فى بيئة عمل واقعية».

وتسارع الولايات المتحدة وخصومها حول العالم الخطى لإنتاج أسلحة تفوق سرعة الصوت، والتى تشكل الجيل القادم من أسلحة تهدف إلى حرمان الخصوم من الوقت المتاح للاستجابة وآليات الحرب التقليدية.

وأبدى الرئيس الأمريكى جو بايدن قلقه بشأن امتلاك الصين صواريخ تفوق سرعة الصوت، وذلك بعد أيام من نشر تقرير إخبارى عن اختبار بكين لسلاح انزلاقى أسرع من الصوت قادر على حمل سلاح نووى.

وتعمل شركات مثل لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز على تطوير قدرة الأسلحة التى تفوق سرعتها سرعة الصوت لصالح الولايات المتحدة.

المصرى اليوم

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