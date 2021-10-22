الصين تحذر أمريكا : إياكم وإرسال إشارات خاطئة

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حثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، على تجنب إرسال إشارات خاطئة للمؤيدين لاستقلال تايوان، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن بلاده ستهب للدفاع عن الجزيرة التي تعتبرها الصين أرضًا تابعة لها.

وقال المتحدث وانج ون بين، في إفادة صحفية يومية في بكين، إنه لا مجال للتنازلات لدى الصين حين يتعلق الأمر بمصالحها الأساسية.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قال إن الولايات المتحدة ستنهض للدفاع عن تايوان، وإن عليها التزاما بالدفاع عن الجزيرة التي تعتبرها الصين أرضا تابعة لها، رغم أن البيت الأبيض قال لاحقا إنه لا يوجد تغيير في السياسة تجاه تايوان.

وقال بايدن في لقاء مع محطة (سى.إن.إن) ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستهب للدفاع عن تايوان «نعم، لدينا التزام بفعل ذلك». وتشكو تايوان من تزايد الضغط العسكرى والسياسى من بكين للقبول بالسيادة الصينية عليها. وواشنطن ملزمة قانونا بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها، إلا أنها تنتهج منذ فترة طويلة سياسية «غموض استراتيجى» بشأن ما إذا كانت ستتدخل عسكريا لحماية تايوان إذا هاجمتها الصين.

وفى أغسطس، قال مسؤول في إدارة بايدن إن السياسة الأمريكية بشأن تايوان لم تتغير، وذلك بعدما بدا أن الرئيس يلمح إلى أن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة إذا ما هوجمت. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن بايدن في لقائه مع (سى.إن.إن) لم يكن يعلن أي تغيير في السياسة الأمريكية وإنه «لا تغيير في سياستنا»، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات عندما سئل عما إذا كان بايدن قد أخطأ في الحديث.

وقال مكتب الرئاسة في تايوان، تعليقا على تصريحات بايدن، إن موقف تايوان لم يتغير، وإنها لن تستسلم أمام أي ضغط ولن «تتقدم بتهور» عندما تحصل على دعم.

وقال كزافييه تشانغ المتحدث باسم مكتب الرئاسة إن تايوان ستبدى عزما صارما على الدفاع عن نفسها، وأشار أيضا إلى أن إدارة بايدن واصلت اتخاذ إجراءات ملموسة لإظهار دعمها القوى لتايوان. وقال بايدن إنه ينبغى ألا يقلق الناس بشأن القوة العسكرية الأمريكية لأن «الصين وروسيا وباقى العالم يدركون أننا أقوى جيش في تاريخ العالم». وأضاف «لا أريد حربا باردة مع الصين. أريد فقط أن تدرك الصين أننا لن نتراجع، وأننا لن نغير أيا من وجهات نظرنا».

كان وزير الدفاع التايوانى قد قال هذا الشهر إن التوتر العسكرى بين تايوان والصين في أسوأ حالاته منذ أكثر من 40 عاما، مضيفا أن الصين ستكون قادرة على القيام بغزو شامل بحلول عام 2025. وتقول تايوان إنها دولة مستقلة وسوف تدافع عن حريتها وديمقراطيتها.

وتقول الصين إن تايوان هي أشد القضايا حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، ونددت بما تصفه «بالتواطؤ» بين واشنطن وتايبيه. وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون للصحفيين في وقت سابق أمس الأول إن بكين تسعى إلى «إعادة التوحيد سلميا» مع تايوان وترد على «المحاولات الانفصالية» من جانب الحزب التقدمى الديمقراطى الحاكم هناك. وعلقت وزارة الخارجية الصينية على تبنى البرلمان الأوروبى تقريرا حول «العلاقات السياسية والتعاون بين الاتحاد الأوروبى وتايوان»، مؤكدة أنها تعارض بشكل «حازم» هذا التقرير.

وقال وانج ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفى إنه «لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان هي جزء لا يتجزأ من الأراضى الصينية»، مؤكدا أن «مبدأ صين واحدة يعد توافقا دوليا، والأساس السياسى للعلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبى».

واعتبر وانج أن «التقرير الذي تبناه البرلمان الأوروبى يعد انتهاكا خطيرا للقواعد الأساسية للعلاقات الدولية ومبدأ صين واحدة والالتزامات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبى بشأن قضية تايوان»، مشددا على أنه «يجب على البرلمان الأوروبى أن يوقف على الفور أقواله وأفعاله التي تُقوّض سيادة الصين وسلامة أراضيها وأن يكفّ عن الاستفزاز والمواجهة».

كما دعا الأطراف المعنية إلى «عدم الاستهانة بالتصميم الحازم والعزم الثابت والقدرة الكبيرة للشعب الصينى على حماية السيادة الوطنية وسلامة أراضى البلاد».