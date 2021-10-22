على رأسهم صلاح.. 5 نجوم يجب متابعتهم في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

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تنطلق مُنافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة بمواجهة مثيرة تجمع آرسنال بمضيفه أستون فيلا، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين على أرضية ملعب الإمارات، فيما ستستكمل بقية المباريات يومي السبت والأحد.

مما لا شك فيه أن المواجهة بين الغريمين اللدودين مانشستر يونايتد وليفربول ستكون المباراة الأكثر توقعًا في الجولة التاسعة. تحمل المواجهة بين الفريقين الثقيلين في الدوري الإنجليزي الممتاز الكثير من التاريخ وسيبحث كلا الفريقين عن النقاط الثلاث.

بينما سيواجه تشيلسي متصدر الدوري نورويتش سيتي صاحب المركز الأخير، والذي لم يسجل بعد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وفي المباريات الأخرى، سيسافر مانشستر سيتي خارج أرضه لمواجهة برايتون، ولدينا أيضًا ديربي لندن بين وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبر.

ونستعرض معًا أبرز اللاعبين الذين يجب متابعتهم خلال الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، سواء كانوا من المواهب الصاعدة أو النجوم الكبار أصحاب المسيرة الرائعة..

5- جواو كانسيلو - مانشستر سيتي

لا يثبت جواو كانسيلو أنه أحد أفضل لاعبي مانشستر سيتي فحسب، بل يظل أيضًا أحد أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان البرتغالي هو الخيار الأول للمدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي.

كانسيلو متعدد المراكز، ولهذا السبب يمكن لجوارديولا استخدامه في كلا الجانبين. يتمتع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بتفضيله اللعب على اليسار، كما أن اندفاعه إلى الأمام يجعل الحياة صعبة على خصومه. إلى جانب كونه قويًا من الناحية الدفاعية، يمكنه إحداث فوضى في التداخلات وتسجيل الأهداف لفريقه.

سجل كانسيلو بالفعل هدفين وصنع هدفًا في جميع المسابقات لصالح مانشستر سيتي. كان الظهير جزءًا لا يتجزأ من دفاع مانشستر سيتي، حيث لم تتلق شباكه سوى ثلاثة أهداف. وغني عن القول أن أدائه سيكون مفتاحًا للسيتي ضد برايتون.

4- أندروس تاونسند - إيفرتون

مع ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمة لإيفرتون، يتحول أندروس تاونسند إلى أحد لاعبي خط الوسط الواعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز. في غياب لاعبين رئيسيين مثل ريتشارليسون، كان اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا حاسمًا في المباريات المهمة، حيث ساعد فريق التوفيز في الحصول على نقاط ثمينة.

جاء أبرز أداء للاعب تاونسند أمام مانشستر يونايتد، حيث ساعد هدفه في تأمين نتيجة التعادل ضد الشياطين الحمر. لاعب خط الوسط يُقدم مستويات رائعة على المستوى الدفاعي، بالإضافة إلى خلقه أيضًا عددًا كبيرًا من الفرص لزملائه في الفريق.

بالنظر إلى دفاع واتفورد الضعيف ومستوى تاونسند الصاعد، من المتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

3.هيونج مين سون - توتنهام هوتسبر

استغرق توتنهام هوتسبير بعض الوقت للوقوف على أقدامه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. مع عدم ظهور هاري كين بالشكل الجيد، كان السبيرز تحت الضغط مع مدربه الجديد، نونو إسبيريتو سانتو. كانت التوقعات على هيونج مين سون أن يفي بها ولم يُخيب أمله حتى الآن.

كان هيونج مين سون رائعًا في معظم المباريات الماضية. في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أربعة أهداف وصنع في 7 مباريات فقط. موهبة سون في التهديف ليست شيئًا جديدًا ولكن المهم هو أنه يتقدم في أوقات الحاجة لتوتنهام.

ويلتقي توتنهام مع وست هام في الأسبوع التاسع، وبالتأكيد سيكون المهاجم الكوري الجنوبي جاهزًا لقيادة السبيرز للفوز بالديربي أمام وست هام.

2- جيمي فاردي - ليستر سيتي

سبعة أهداف في ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان جيمي فاردي في الموعد مع التألق. الشاب البالغ من العمر 34 عامًا يُقدم مستويات رائعة للغاية، وفقط محمد صلاح هو الأفضل إحصائيًا منه في مُنافسات الموسم الحالي.

ولعب المهاجم الإنجليزي دورًا مهمًا في فوز ليستر 4-2 على مانشستر يونايتد في آخر مباراة بالبريميرليج.

بعد فوزهم أمام اليونايتد، لا بد من ليستر أن يدخل المباراة القادمة بثقة كبيرة. على الرغم من أن برينتفورد سيكون صعبًا، إلا أن فاردي يمكنه قيادة الثعالب للفوز في هذه المباراة.

1- محمد صلاح - ليفربول

محمد صلاح في مُنافسة خاصة به في هذا الموسم، حيث يثبت أنه الأفضل الدوري الإنجليزي هذا الموسم. كان النجم الدولي المصري يُبدع ويُسجل الأهداف للريدز سواء في البريميرلج أو حتى في دوري أبطال أوروبا.

بغض النظر عن هوية المنافسين، تسبب اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في إحداث فوضى في الجناح الأيمن بقدمه اليسرى وكان رمزًا للتألق، حيث سجل صلاح 12 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات حتى الآن. جاءت سبعة من أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل صدارة الهدافين في البريميرليج.

مع مواجهة ليفربول ضد غريمه اللدود مانشستر يونايتد، ستتجه الأنظار إلى الفرعون المصري. بالنظر إلى مستوى صلاح المتفجر، فمن يراهن عليه؟