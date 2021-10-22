رغم حظره .. لوكسمبورج تسمح بزراعة نوع من المخدرات للاستخدام الشخصي فقط

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قررت حكومة لوكسمبورج السماح بزراعة القنب على نطاق محدود للاستخدام الشخصي.

يأتي ذلك ضمن حزمة إجراءات اتخذتها حكومة لوكسمبورج لمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والتي تم اعتمادها اليوم الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وبناء على ذلك، سيتم السماح بزراعة ما يصل إلى أربعة نباتات من نبات القنب في المنزل لكل أسرة في المستقبل.

ومع ذلك تظل حيازة القنب واستخدامه في الأماكن العامة محظورا.

يسعى الائتلاف الحكومي في لوكسمبورج لبعض الوقت إلى إضفاء الشرعية على زراعة وبيع واستهلاك القنب للاستخدام الشخصي.

ووفقا لمركز مراقبة الأدوية التابع للاتحاد الأوروبي ومقره لشبونة، ستكون لوكسمبورج رائدة في أوروبا بمثل هذه اللوائح بعيدة المدى، ويسمح بزراعة القنب واستخدامه أيضا في هولندا.

يأتي هذا في إطار خطط كانت معدة من قبل في لوكسمبورج منذ فترة طويلة، وتشير الحكومة إلى وباء كورونا كأحد أسباب تأخير تنفيذها.

ووفقًا للحكومة، فإن حزمة الإجراءات تشمل 27 إجراء فرديا وتهدف إلى معالجة الوضع الآني.

فعلى سبيل المثال يطبق القانون الجنائي المبسط على حيازة وشراء ما يصل إلى ثلاثة جرامات من القنب (الحشيش)، وسيتم تخفيض نطاق الغرامات المنصوص عليها لهذا الغرض من 251 إلى 2500 يورو حاليا إلى ما بين 25 – إلى 500 يورو.

من بين الإجراءات الأخرى، يتم التخطيط لزيادة وجود أفراد الشرطة وكاميرات الشرطة المثبتة على ملابسهم الرسمية وكذلك خطة الوقاية من المخدرات داخل المدارس.