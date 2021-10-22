تناول قضية «أطفال الحرية».. محمد دياب: خبر في صحيفة حمّسني لتقديم فيلم «أميرة»

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أكد المخرج محمد دياب أنه فخور جدًا بتفاعل جمهور مهرجان الجونة السينمائى الدولى مع فيلمه «أميرة»، الذي عرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، وقال في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «بداية قصة الفيلم وقرارى التصدى لها كان من قراءتى خبرا بإحدى الجرائد عن أن الأسرى الفلسطينيين جزء منهم يُنجب بتهريب النطف.. قصة اعتبرتها مؤثرة وتحمل دراما غير طبيعية».

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وأوضح «دياب»: «كان الشخص يواجه مستقبلا مجهولا، يحاول الإنجاب من خلف القضبان، لم يلمس نجله مرة واحدة، وزوجته تضع مولودها ويكبر وهو لم يعش معها تلك اللحظات، فكّرت كيف تكون تلك المشاعر، يطلقون عليهم (أطفال الحرية)، يعتبرونهم رمزًا للشخصية الفلسطينية يحترمونهم ويقدرونهم، لم أرصد هذه الدراما في الحياة غير في هذا المجتمع، وهو الدافع الأول نحو التصدى لتلك الحالات الإنسانية والقصص، وكونى عربيا، فهذا جزء من تكوينى وهو القضية الفلسطينية، وكنت أبحث عن تقديم شىء عنها».

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وتابع: «قدمت فكرة أميرة بتواضع، وقررت أن أقترب منهم وأن أشاهد الفلسطينى بعين فلسطينية، وطلبت من جهات إنتاج العمل مشاركة المخرج العالمى الفلسطينى هانى أبوأسعد وزوجته المنتجة أميرة دياب، (كانوا عنينا على الفيلم)، بمشاركة المنتجين المصريين معز مسعود ومحمد حفظى ومنى عبدالوهاب وهشام العربى، وأعتبرها أحسن تجربة في حياتى».

وردًا على بعض الانتقادات عن تسطيح القضية الفلسطينية، قال: «أى فيلم في الدنيا هو مجرد لمحة في حياة المكان، لا يوجد عمل فنى يعبر عن المكان سواء فلسطين أو مصر أو حتى قرية بشكل متكامل.. واللمحة التي رصدتها في أميرة كانت إنسانية وليست سياسية، وهذه وجهة نظرى.. وشخصيًا، شعرت باقترابى من المجتمع الفلسطينى بعد التصدى لفيلم (أميرة)، وهو ما أتمنى أن يشعر به المشاهدون بعد رؤية الفيلم».

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وعن توقعاته حول نجاح الفيلم تجاريًا عند عرضه بدور العرض السينمائية قال «دياب» لـ«المصرى اليوم»: «أتمنى أن يحقق إقبالا جماهيريا كبيرا، فالسينما التي أقدمها تعبر عن شخصيتى، أنا رجل أتحدث بسرعة، (باكل الكلام)، شخصيتى سريعة، أقدم سينما سريعة، لا أقدم أفلاما مملة سواء كان العمل مستقلا أم لا، هذه طبيعتى، وأحاول دائما كصانع أن يحقق فيلمى مردودا ماديا يغطى تكاليفه ويحقق أرباحا حتى أبدأ في التجربة الجديدة، عندى مليون مشروع (واقفين على التمويل)، وأتمنى أن أقدم التوليفة التي تجمع بين الفن وتحقيق الجماهيرية التجارية التي تمكننى من العمل كثيرًا وتقديم تجارب متعددة».

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وحول مشاركة صبا مبارك بطولة الفيلم كونها صديقته فقط، أوضح «دياب»: «مفيش ممثل ممكن يفرض علىّ نفسه أو رأيه، ليس لدى حرج في ذلك على الإطلاق، وفى نفس الوقت أقبل أن يطلب الممثل عمل كاستنج لدور أو شخصية معينة، ويخوض تجربة أن يكون هذا الكاركتر، وما إذا كان مناسبا لتجسيده أم لا، هو في رأيى أمر محترم، وهو ما حدث مع (صبا).. في البداية كانت لدى وجهة نظر أن شكلها وملامحها أصغر من أن تكون أمًا، كانت مشكلتى معها في السن، وبعد أكثر من اختبار أمام الكاميرا والمكياج، تحمست لها جدًا، وقدمت (نوار) بشكل هائل صراحة وبتميز«.

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وعن مكان تصوير الفيلم قال «دياب»: «صورناه بالكامل في الأردن، لأن طبيعتها مطابقة لفلسطين، ولجأنا لذلك لكون التصوير في فلسطين بات صعبا جدًا، حتى الأفلام الفلسطينية نفسها يتم تصويرها في الأردن، والأخيرة تمنح تسهيلات في التصوير بشكل ممتاز جدًا، وترحب بكل فريق العمل».

وحول رأيه في تجربة فيلم «ريش» الذي أثار جدلًا واسعًا وصل لاتهامه بالإساءة لسمعة مصر قال: «فيلم ريش يتناول قصة شخص تحول لفرخة في مكان بعيد عن العشوائيات على الإطلاق، لكنه مكان في خيال المخرج عمر الزهيرى، والفيلم يجب التعامل معه بغير جدية، فيه سخرية سوداء.. الفيلم حصد إحدى أهم جوائز مهرجان (كان)، والمفروض نقول إنه يستحق التكريم مثلما أقدمت وزيرة الثقافة المصرية د.إيناس عبدالدايم على ذلك، ويرفع رأس مصر.. الأفلام التي تتحدث عن الفقراء والمهمشين هي طبيعة السينما المستقلة في العالم، سينما تتحدث عن شخصيات لا يتم تناولهم كثيرًا. وهذا لا يعنى الإساءة لسمعة البلد. الفيلم الحاصل في 2019 على السعفة الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان كان السينمائى هو فيلم يابانى تحت عنوان (شوب ليفترز) للمخرج هيروكازو كورى يتحدث عن العشوائيات في اليابان، الفيلم لم يشوّه اليابان ولم يُتهم بذلك، الفيلم كان تعبيرا عن شخص، لا يمثل الدولة، إذا كنا نريد تقديم أفلام تعبر عن كل شىء في الدولة فنحتاج لتكاتف الدولة لإنتاج قدر كبير جدًا من الأفلام، وأن تدعم السينما المستقلة مثل فرنسا، وقتها سنكون قادرين على التعبير عن كل الشارع المصرى بشكل طبيعى».

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وحول أعماله الجديدة، أوضح المخرج محمد دياب: «أحضر لـ 4 مشاريع جديدة، 2 في أمريكا وعملان مصريان.. أتمنى أن أبدأ في تنفيذها قريبًا جدًا».