6 قتلى فى هجوم لعصابة مسلحة على مخيم للروهينجا

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قال مسؤول فى الشرطة إن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فى هجوم على مخيم للروهينجا فى كوكس بازار ببنجلاديش، أمس، فى أحدث واقعة عنف يشهدها أكبر مخيم للاجئين فى العالم.

وقال المسؤول بالشرطة شهاب قيصر خان إن عصابة مسلحة هاجمت مدرسة دينية قبل الفجر فى منطقة أوكيا فى كوكس بازار، مما أسفر عن مقتل ثلاثة معلمين واثنين من المتطوعين وطالب.

وذكر لرويترز أن «عملية تنفذ الآن لضبط المسؤولين عن الواقعة»، مضيفا أن الشرطة ألقت القبض على رجل من الروهينجا بحوزته أسلحة وذخيرة.

ويعيش أكثر من مليون من الروهينجا فى سلسلة مخيمات للاجئين فى جنوب بنجلاديش، بعد أن فر معظمهم من ميانمار المجاورة خلال حملة عسكرية.

ويقول السكان إن مخيمات اللاجئين مترامية الأطراف أصبحت تشهد عنفا متزايدا مع تنافس العصابات المسلحة على السيطرة وخطف المنتقدين وتحذير النساء من انتهاك التعاليم الإسلامية المحافظة. وفى الشهر الماضى، قتل مسلحون زعيما بارزا من الروهينجا بالرصاص فى أحد المخيمات.