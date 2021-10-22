هيئة رقابة دولية تدرج تركيا على «القائمة الرمادية»

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أدرجت مجموعة العمل المالى (فاتف)، وهى هيئة رقابية دولية، تركيا على ما تعرف باسم «القائمة الرمادية» لتقاعسها عن التصدى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فى قرار قد يؤدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية بصورة أكبر.

وشكلت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (فاتف) لحماية النظام المالى العالمى. وقد أدرجت فاتف أيضا الأردن ومالى فى قائمتها للرقابة المتزايدة للأنشطة المالية والتى تعرف بالقائمة الرمادية.

واستبعدت المجموعة بتسوانا وموريشيوس من القائمة التى تضم حاليا 23 دولة مشيرة إلى تحقيق تقدم.

وقد تؤدى إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين فى السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة فى الأسابيع الأخيرة.

وقال ماركوس بليير، رئيس «فاتف»، فى مؤتمر صحفى إنه يتعين على تركيا معالجة «مشكلات إشراف خطيرة» على القطاعين المصرفى والعقارى وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة فى تركيا. وأضاف: «على تركيا أن تثبت تصديها بفاعلية لقضايا غسل أموال معقدة وأن تثبت تعقبها عمليات التمويل الإرهابية بالملاحقة القضائية.. وأن تضع فى أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل داعش والقاعدة».

وقالت وزارة الخزانة التركية فى بيان فى وقت متأخر من مساء أمس الأول «على الرغم من عملنا لملائمة (الإجراءات المطلوبة) تم وضع بلادنا فى القائمة الرمادية، وهى نتيجة لم نستحقها». وأضافت الوزارة «فى الفترة المقبلة، سنستمر فى اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعاون مع فاتف وكل المؤسسات المعنية لضمان أن بلادنا سترفع من تلك القائمة التى لا تستحقها فى أسرع وقت ممكن». ومن الدول الأخرى المدرجة على قائمة فاتف الرمادية باكستان والمغرب وألبانيا واليمن.

وخلص بحث لصندوق النقد الدولى هذا العام إلى أن الإدراج فى تلك القائمة يقلل تدفقات رؤوس الأموال بما تقدر نسبته بنحو 7.6% من الناتج الإجمالى المحلى، كما يؤثر سلبا أيضا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.