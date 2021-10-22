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أهالي مخطط الجوهرة بمحايل عسير ينتظرون إيصال الكهرباء لمنازلهم

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طالبوا بحل جذري لمعاناتهم بعد أن أتموا بناء بيوتهم

أهالي مخطط الجوهرة بمحايل عسير ينتظرون إيصال الكهرباء لمنازلهم

طالب مستفيدو مخطط الجوهرة بمحايل عسير شركة الكهرباء بإيصال الكهرباء إلى منازلهم بعد أن منحتهم وزارة الإسكان الأرض والدعم، وقاموا بأخذ قروض من البنوك وشارفت منازلهم على الانتهاء، إلا أن مشكلتهم مع شركة الكهرباء لا تزال تسبب لهم القلق، وسبق أن طالبوا كثيرًا وكثرت الأعذار من شركة الكهرباء دون أي تقدم إيجابي.


وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين بحل جذري لمعاناتهم؛ لكون الكثير منهم قد أكمل بناء منزله ولم يتبق سوى إيصال الكهرباء له.

أهالي مخطط الجوهرة بمحايل عسير ينتظرون إيصال الكهرباء لمنازلهم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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