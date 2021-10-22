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إسرائيل تصنف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية «إرهابية»

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إسرائيل تصنف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية «إرهابية» إسرائيل تصنف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية «إرهابية»

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صنفت إسرائيل، الجمعة، ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني منظمات إرهابية واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء وهو اتهام رفضته هيئات مراقبة حقوق الإنسان التي قالت إن هذه الخطوة ستخنق مراقبة الانتهاكات المحتملة.

وقالت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية، في بيان مشترك، يدين هذه الخطوة إن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن المنظمات الفلسطينية الست لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي فصيل يساري له جناح مسلح شن هجمات دامية ضد إسرائيليين.

وتشمل هذه المنظمات منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين «الحق» و«الضمير» اللتين وثقتا انتهاكات حقوقية مزعومة من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

المصرى اليوم

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