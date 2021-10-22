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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري البورسعيدي وسلطات الموارد الأوغندي

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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري البورسعيدي وسلطات الموارد الأوغندي تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري البورسعيدي وسلطات الموارد الأوغندي

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أقيم مساء اليوم الجمعة، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي وسلطات الموارد المائية، في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويلتقي المصري مع سلطات الموارد الأوغندي، غدًا السبت، على استاد الاسكندرية، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصري اللون البنفسجي.

فيما سيرتدي فريق سلطات الموارد القميص الأزرق والشورت الأبيض والجوارب الزرقاء وسيرتدي حارسه القميص البرتقالي والشورت الأسود والجوارب السوداء.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة السوداني، أمير عثمان، والمنسق الطبي الدكتور بيشوي الذي أكد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار المستجد «كوفيد 19»، فيما مثل المصري في المؤتمر محمود جابر، المدير الإداري للفريق، والدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق، وإبراهيم غانم، مسؤول المهمات، بينما حضر المؤتمر كذلك طاقم تحكيم المباراة الإريتري الذي يقوده حكم الساحة، تسيجاي موجوس تيكلو، ومعه كل من ايوبيل مايكل، مساعد حكم أول، ويوهانس جيبريسيلاسي، مساعد حكم ثانٍ، بالإضافة إلى الحكم الرابع، يوناس جيبري.

يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

المصرى اليوم

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