نقابة الممثلين ترد على شائعة وفاة الفنانة سوسن بدر

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نفى الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة الممثلين المصريين الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بوفاة الفنانة سوسن بدر، مشيراً أن الفنانة بحالة صحية جيدة، ولا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف مكرم شائعات الوفاة التي تصيب الفنانين بأنها «سخيفة»، وتؤثر بشكل سلبي على الفنانين وأسرهم، ويتم إطلاقها على مواقع التواصل من أجل الحصول على العديد من الإعجابات.

كانت شائعات انتشرت منذ ساعات على بعض المواقع الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الفنانة المصرية، مما أثار حال من الحزن على الجمهور.

ويعرض للفنانة سوسن بدر في الفترة الحالية مسلسل «السيدة زينب» ويشاركها البطولة كل من محمود عبدالمغنى، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامى مغاورى، أشرف عبدالغفور، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

وتدور أحداث مسلسل «السيدة زينب»، حول منطقة السيدة زينب العريقة بالقاهرة، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة في إطار اجتماعى، وسوف يذاع «أوف سيزون» على إحدى القنوات الفضائية.

وعرض للفنانة سوسن بدر مؤخرا حكاية «اللى خلف مامتش» من مسلسل «زى القمر»، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد شفيق، وتعرضت سوسن بدر خلال الأحداث للظلم بعد وفاة زوجها من قبل شقيقه، الذي استولى على مصدر رزقها الوحيد ويحاول ألسيطرة على الميراث، فتحاول بكل الطرق استرداد حقها وحق بناتها من عمهم.

وتستعد سوسن بدر خلال الفترة المقبلة لعرض مسلسل «البحث عن علا» حيث تجسد شخصية «سهير» والدة «علا عبدالصبور»، التي تقدمها الفنانة هند صبري في المسلسل، بعد 10 سنوات من «عايزة أتجوز».