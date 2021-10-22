أخبار عاجلة

محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة» -
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"القادسية" بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات على حساب "الاتفاق"

Print
"القادسية" بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات على حساب "الاتفاق" "القادسية" بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات على حساب "الاتفاق"

تُوّج القادسية بلقب كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021، في نسخته الثالثة عقب تغلبه على نظيره الاتفاق (8-3) في المباراة النهائية التي احتضنتها الصالة الخضراء بالدمام.


وبهذا التتويج يكون القادسية قد فك الشراكة مع الاتفاق من خلال تتويجه بلقب الثاني في البطولة بعد أن احرز لقب النسخة الأولى موسم 2018-2019، فيما فشل الاتفاق في المحافظة على لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

وكان القادسية تأهل إلى المباراة النهائية بعد تخطيه النهضة بنتيجة 8-3 في دور الـ 16 قبل أن يتخطى منيف بسباعية نظيفة في ربع النهائي، فيما فاز بنتيجة 8-1 على الثقبة في نصف النهائي.

في المقابل، استهل الاتفاق مشواره بالفوز حراء في دور الـ 16 بنتيجة 12-0، قبل الفوز على الفاو بنتيجة 8-2 في ربع النهائي، فيما تغلب على العرض بنتيجة 4-2 في نصف النهائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى"

جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى"