وزير الأوقاف يلتقي بأئمة وقيادات الدعوة بمحافظة السويس بمناسبة عيدها القومي(صور)

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تاريخ أهل السويس مشرف في الفداء والتضحية والصمود، وأن ملحمة أكتوبر قد كشفت عن معدن المصري الأصيل جيشًا وشعبًا، وعلينا أن نستلهم من هذه الملحمة العظيمة روحًا جديدة في البناء والتعمير .

وقال وزير الأوقاف خلال لقائه، اليوم الجمعة، بأئمة وقيادات الدعوة بمحافظة السويس بمناسبة عيدها القومي بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس: إن معركة الوعي معركة هامة لا تقل أهمية عن معركة الميدان، وعلينا أن نبني ملحمة ثقافية عظيمة تتوازى مع بنائي الملحمتين العسكرية والاقتصادية.

وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة المصرية بتحسين أحوال الأئمة علميًا من خلال برامج التدريب وماديًّا من خلال تحسين أوضاعهم المادية وتوفير الزي اللائق بهم، وأن الوزارة بصدد توفير أكثر من مائة ألف زي أزهري هذا العام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢م في سبيل توفير الزي اللائق للإمام، وأنها ستكثف جميع برامجها التدريبية لرفع كفاءة الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف، كما أنها ستكثف جميع برامجها التوعوية والتثقيفية في مختلف المجالات من خلال مراكز الثقافة الإسلامية، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، ومبادرة سكن ومودة، لتثقيف المتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج، ومبادرة «حق الطفل» في ثقافة رشيدة، وغير ذلك من البرامج والندوات والمحاضرات والمسابقات التي تسعى الوزارة من خلالها لتكثيف جهودها في بناء الوعي ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحصين الشباب والنشء عن أية أفكار متطرفة أو هدامة.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على أهمية التعاون المستمر بين كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء في نشر الوعي المستنير، والذي يترجم من خلال عدة أنشطة من أهمها التدريب المشترك والقوافل المشتركة ومنها قافلة علماء الأزهر والأوقاف المشتركة لمحافظة السويس اليوم الجمعة بمناسبة عيدها القومي .

كما أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي، وعلى أهمية الإقبال على أخذ لقاح كورونا (كوفيد 19)، مؤكدًا أن ذلك من الأخذ بالأسباب المشروعة ومن باب الحفاظ على النفس وعلى الأمن الصحي العام للمجتمع .

وزير الأوقاف يلتقي بأئمة وقيادات الدعوة بمحافظة السويس بمناسبة عيدها القومي

وزير الأوقاف يلتقي بأئمة وقيادات الدعوة بمحافظة السويس بمناسبة عيدها القومي

وزير الأوقاف يلتقي بأئمة وقيادات الدعوة بمحافظة السويس بمناسبة عيدها القومي

وزير الأوقاف يلتقي بأئمة وقيادات الدعوة بمحافظة السويس بمناسبة عيدها القومي