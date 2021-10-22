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ميركل: دول الاتحاد الأوروبي تحتاج تكثيف المحادثات حول وجهتها

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ميركل: دول الاتحاد الأوروبي تحتاج تكثيف المحادثات حول وجهتها ميركل: دول الاتحاد الأوروبي تحتاج تكثيف المحادثات حول وجهتها

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين تحتاج إلى تكثيف المحادثات بينها حول وجهتها المستقبلية من أجل تخفيف وحل المنازعات بينها مثل الخلاف الراهن مع بولندا حول حكم القانون.


وقالت ميركل للصحفيين في بروكسل بعد ما يرجح أن يكون آخر اجتماع قمة تحضره للاتحاد الأوروبي «هناك قضية استقلال القضاء، لكن أيضا (هناك الأمر) غير الملحوظ... في أي طريق يمضي الاتحاد الأوروبي، ما الذي يجب أن يكون إنجازا أوروبيا وما الذي يجب أن تتولاه الدول القومية».


ومضت تقول «إذا نظرت إلى التاريخ البولندي، فإنه مفهوم تماما أن مسألة تحديد هويتهم الوطنية تلعب دورا كبيرا... وهو موقف تاريخي مختلف عن الموقف الذي تجد الدول أنفسها فيه والمتمثل في أنها دول ديمقراطية منذ الحرب العالمية الثانية».

المصرى اليوم

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