مبروك عطية يتصدر تويتر.. زوجة اشتكت من ضربها بالسكين والكرباج.. والداعية: «الستات يبالغن بالشكوى»

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تصدر الدكتور مبروك عطية أستاذ جامعة الأزهر، التريند على موقع التواصل تويتر، بسبب تصريحاته حول العنف الأسري.

وتصدر هاشتاج «#اوقفوا_مبروك_عطيه» قائمة الأكثر تداولاً على تويتر بسبب عدم تصديقه لرواية السيدة تدعى آية محمد التي قدمت شكوى ضد زوجها تتهمه بتعذيبها وربطها بـ«الجنزير»، لمدة 20 يوماً، قائلاً: «هناك قاعدة في أن النساء مبالغات في الشكوى«.

وعلق عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» مساء الأربعاء قائلًا: «هناك قاعدة من يوم ما ربنا خلق العالم لغاية يوم القيامة، النساء مبالغات في الشكوى، هذه قاعدة لازم نحطها قدام عنينا«.

وأضاف: «فيه قاعدة تقول لو الإنسان قام من النوم وضرب فورًا أو دخل عالبيت وضرب فورًا، فهذا شخص يحتاج مستشفى أمراض عقلية لأنه أكيد عنده مرض«، وتابع: «أما الإنسان الطبيعي لا يمكن أن يصل لهذه الدرجة إلا بعد درجة استفزاز قوية جدًا» الأمر الذي رأى فيه البعض مبرراَ للعنف الأسري.

وطالب الداعية الإسلامي الزوجة بالعودة إلى زوجها وتعينه على عدم الشرب وتربية البنات الثلاثة، مؤكداً أن «البيوت مبنية على أسرار ولست أدري كيف عرف الناس بأمر ضربها»، وخلال اللقاء أكد مبروك عطية خلال اللقاء أن لا يوجد ما يبرر الضرب.

ووجه أستاذ جامعة الأزهر سؤال للسيدة «مفيهوش حاجة حلوة؟» لترد السيدة: «كان بيجيب لنا أكل حلو، لكن مبسمعش منه غير الإهانة والبصق في وجهي»، ليرد مبروك عطية: «النساء تبالغن في الشكوى، وهي عاشت معاه 6 سنين، خلفت منه 3 عيال بالمودة ولا بالكرباج؟ فيه حاجة غلط في القصة، وطالما بيجيب أكل لعياله يبقى عنده قلب«.

وتعقيبًا على قول السيدة إنه سبق لزوجها أن ضربها بسكين في ساقها، أوضح مبروك عطية: «لحظة انفعال، أكيد استفزتيه، مضربكيش من غير سبب»، قائلا: «لو قام من النوم أو رجع من الشغل ضربك يبقى مجنون، ولو مش مجنون يبقى أكيد فيه سبب، لا يصل رجل لهذه الدرجة إلا إذا تم استفزازه«.

وقدمت السيدة آية محمد بلاغ ضد زوجها بسبب ضربه لها.

علقت مبادرة تدعى «Speak up» متخصص في مواجهة العنف ضد المرأة قائلة: «لحد امتى هيفضل العنـف ضد الستـات يتبرر بشكل عادي في الإعـلام؟ والأسوأ لما يحصل باسم الديـن، والديـن بعيد كل البعد عن الأذى ده، امبارح في الحلقة المذيع كان مصدوم من اللي اتقال وبيرد على الشخص ده، لكن المرعب أن كان فيه الآف في الكومنتات مقتنعين بكلامه»، واختتم الحساب التغريدة قائلاً: «تبرير الضرب مشاركة في الجريمة».

فيما كتبت متابعة أخرى «أنا مصدومة م اللى شوفته أما دى الشيوخ اللى المفروض تدافع عننا وتعرفنا الصح م الغلط ف الدين ويبقى هما اللى بيبرروا العنف، مين هيقف معانا أو يقول ان ده حرام! هو ده يرضي ربنا ورسوله؟ إن إنسانة تتهان بالشكل ده والمفروض تسكت؟ وكمان بيقول هتحمل ذنبها لو ماتت»

متابع آخر كتب: «القاعدة بتقول إن كل يوخذ منه ويرد ما خلا رسول الله هل مبروك عطية غلط في حلقة آية اللي بتضرب من جوزها؟ أيوة غلط وغلط كبير كمان لأن كلامه مكانش نابع من دين قد ما كان نابع من عادات وتقاليد ذكورية بس مش معنى كدة إن أي حاجة يقولها تبقى غلط»

فيما كتبت متابعة أخرى: «على طول بشوف كلامه كوميك مش أكتر بصراحة».

وفي السياق ذاته ذكرت مبادرة «Speak up» أن تلك التصريحات ليست الأولي للداعية مبروك عطية مستعرضة تصريحات وفتاوى له من قبل متحيزة ضد المرأة، فمن قبل أكد أن يحق للرجل الزواج بزوجه ثانية دون أخبار الأولي، كما سخر من قبل من سيدة تريد أن تتطلق من زوجها ليسخر منها قائلاً: «فاكرة لما تسيبيه هتتجوزي عمر بن الخطاب»، كما وصف الداعية الإسلامي المرأة غير المحجبة بأنها تحتاج للذهاب لمصحة نفسية.