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أعلن الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربى والإفريقى، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى، أن خلال اتصال تليفوني اليوم مع رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، رفائيل سانتونجا، أبلغني أن وقع الاختيار على مصر لاستضافة بطولة العالم لكمال الأجسام«مستر يونيفريس» المقبلة، والمقرر إقامتها في يوليو 2022 بمشاركة مفتوحة لجميع اللاعبين المصريين المدرجين بالاتحاد المصري لكمال الأجسام وبدون إجراء تجارب نظراً لإقامة البطولة على أرض مصر المحروسة.

وأضاف «فهيم» أن بطولة «مستر يونفيرس» التي تستضيفها مصر ستكون تحت رعاية وإشراف الاتحاد الدولي لكمال الأجسام وبطاقم تحكيم دولي، وسيكون التنظيم مميز وبرعاية العديد من الشركات المصرية الوطنية وأن خلال الفترة المقبلة سيتم تشكيل اللجان المختلفة لوضع التصور للإعداد للبطولة العالمية.