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صحيفة إنجليزية تكشف المبلغ الذى حدده محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

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صحيفة إنجليزية تكشف المبلغ الذى حدده محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول صحيفة إنجليزية تكشف المبلغ الذى حدده محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

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ذكرت ESPN الإنجليزية أن إدارة ليفربول حسمت قرارها بشأن عقد محمد صلاح بعدما رأت أن تجديد عقد المصري سيكون أسهل من التفكير في ضم هالاند، بعد ظهور مؤشرات صفقة المهاجم النرويجي.

وأشارت الشبكة الاخبارية إلى أن «مو» يطالب براتب أسبوعي قدره 400 ألف استرليني، مما سيؤدي إلى مشكلة طويلة الأجل رغم تألق المهاجم المصري وبدايته القوية هذا الموسم في البريميرليج ودوري الأبطال، إذ يصنفه كثيرون بأنه الأفضل في العالم حاليا.

وكشفت الشبكة أن هالاند يطالب براتب سنوي 30 مليون استرليني إذا غادر بوروسيا دورتموند صيف العام المقبل، أي ما يزيد على 500 ألف استرليني أسبوعيا.

ولفتت إلى أن ما يعقد مهمة الليفر في ضم هالاند، التكاليف المالية الأخرى للصفقة مثل الشرط الجزائي في عقد النرويجي وقيمته 68 مليون استرليني فضلا عن عمولة وكيل أعماله مينو رايولا.

وأشارت إلى أن المنافسة القوية من أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد لضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، تضيف عبئا آخر على كاهل ليفربول.

وختمت الشبكة تقريرها بأن أهداف صلاح الـ12 هذا الموسم تجعله خيارا أفضل من هالاند، بالإضافة للخبرة الكبيرة التي اكتسبها المهاجم المصري في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصرى اليوم

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