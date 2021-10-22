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%35 التوطين في محلات الحبوب والزهور والأسمدة

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%35 التوطين في محلات الحبوب والزهور والأسمدة %35 التوطين في محلات الحبوب والزهور والأسمدة
نفذت لجان التوطين في «نجران» و«شرورة» و«حبونا» جولات ميدانية، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين ومتابعة الالتزام بها في منافذ البيع بمحلات بيع الحبوب والبذور والزهور والأسمدة الزراعية والأعشاب الصناعية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة، حمد آل منصور، أن لجان التوطين في كل من «نجران» و«شرورة» و«حبونا» زارت 78 محلا، ووجدوا أن عدد الموظفين السعوديين فيها بلغ 62، منهم 7 موظفات، وأن عدد الوافدين بها بلغ 117 من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أنه تم تحرير 3 مخالفات حيال منشآت لم تلتزم بالتوطين، وإنذار 8 منشآت أخرى.

وأوضح «آل منصور» أنه تم حصر 20 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين، وبلوغ نسبة التوطين في النشاط 35%.


الوطن السعودية

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