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حالة من الجدل شهدتها جلسات مجلس النواب خلال الايام الماضية، خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، والذى وافق عليه المجلس نهائيا.

وأكد عدد من الأعضاء على رفضهم فكرة القروض واللجوء إليها لحل الازمات المالية إلا أنهم أعلنوا في نهاية المناقشات موافقتهم على القرض المطلوب للشركة بقيمة 5 مليارات جنيه .

وخلال المناقشات أكد النواب أهمية دعم ومساندة شركة مصر للطيران وتعزيزها كونها الشركة الوطنية التي ترفع اسم مصر في مختلف دول العالم، والوقوف بجانبها في مواجهة تأثر التجارة العالمية بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا مما أثر على مجال النقل الجوي، وما ترتب عليها من الانخفاض الحاد في التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية لسداد الالتزامات الحتمية الخارجية، مطالبين بتوضيح أوجه صرف القرض وتشديد الرقابة عليها، وتطوير إدارة أسطول الشركة القابضة لمصر للطيران، ورفع كفاءة العاملين من خلال استثمار القرض.

وفي رده على تساؤلات وتحفظات عدد من النواب، أكد مستشار وزير الطيران المدنى للشئون السياسية والبرلمانية أن القرض سيساعد الشركة في الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى قدرة الشركة على سداد قيمة القرض، لافتا إلى أنه تم تطوير العديد من المطارات ومنظومة العمل لخدمة القطاع السياحى.

وافق المجلس على (5) قرارات جمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر مع دول ومؤسسات دولية لتمويل المشروعات التنموية والخدمية في مصر، وهى: