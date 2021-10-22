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حالة جدل خلال مناقشة قرض « للطيران».. مجلس النواب يرفضون القروض

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حالة جدل خلال مناقشة قرض «مصر للطيران».. مجلس النواب يرفضون القروض حالة جدل خلال مناقشة قرض « للطيران».. مجلس النواب يرفضون القروض

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حالة من الجدل شهدتها جلسات مجلس النواب خلال الايام الماضية، خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، والذى وافق عليه المجلس نهائيا.

وأكد عدد من الأعضاء على رفضهم فكرة القروض واللجوء إليها لحل الازمات المالية إلا أنهم أعلنوا في نهاية المناقشات موافقتهم على القرض المطلوب للشركة بقيمة 5 مليارات جنيه .

وخلال المناقشات أكد النواب أهمية دعم ومساندة شركة للطيران وتعزيزها كونها الشركة الوطنية التي ترفع اسم مصر في مختلف دول العالم، والوقوف بجانبها في مواجهة تأثر التجارة العالمية بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا مما أثر على مجال النقل الجوي، وما ترتب عليها من الانخفاض الحاد في التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية لسداد الالتزامات الحتمية الخارجية، مطالبين بتوضيح أوجه صرف القرض وتشديد الرقابة عليها، وتطوير إدارة أسطول الشركة القابضة لمصر للطيران، ورفع كفاءة العاملين من خلال استثمار القرض.

وفي رده على تساؤلات وتحفظات عدد من النواب، أكد مستشار وزير الطيران المدنى للشئون السياسية والبرلمانية أن القرض سيساعد الشركة في الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى قدرة الشركة على سداد قيمة القرض، لافتا إلى أنه تم تطوير العديد من المطارات ومنظومة العمل لخدمة القطاع السياحى.

وافق المجلس على (5) قرارات جمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر مع دول ومؤسسات دولية لتمويل المشروعات التنموية والخدمية في مصر، وهى:

  • قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية.
  • قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.
  • قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر.
  • قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019.
  • قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي ..

المصرى اليوم

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