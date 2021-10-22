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رسميًا.. فيفا يحدد موعد مباراتي مع أنجولا والجابون

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رسميًا.. فيفا يحدد موعد مباراتي مصر مع أنجولا والجابون رسميًا.. فيفا يحدد موعد مباراتي مع أنجولا والجابون

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميا موعد مباراتي منتخب مصر ضد أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة، من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

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وتلقى اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا من الاتحاد الدولى بتحديد يومي 11 و14 نوفمبر المقبل موعدا لمباراتي أنجولا والجابون.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر قد أعلن في وقت سابق بدء معسكر المقبل 5 نوفمبر عقب انتهاء مباراة الأهلى والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز ويستمر حتى موعد مباراة الجابون.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات على حساب أنجولا وليبيا «مرتان»، في حين يحتل الليبي المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

المصرى اليوم

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