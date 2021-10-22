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الحضرى يستقر على 3 حراس لتعويض الشناوى .. ومحاولات لإقناعه بضم عبدالمنصف

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الحضرى يستقر على 3 حراس لتعويض الشناوى .. ومحاولات لإقناعه بضم عبدالمنصف الحضرى يستقر على 3 حراس لتعويض الشناوى .. ومحاولات لإقناعه بضم عبدالمنصف

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تحسبًا لعدم اكتمال شفاء محمد الشناوى حارس مرمى الوطنى الأول، وضع عصام الحضري أكثر من حارس مرمى في حساباته تمهيدا لضم أحدهم لمعسكر المنتخب المقبل الذي يستعد من خلاله لملاقاة أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر العام المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن الحضري بدأ في إعداد بعض التقارير الخاصة عن الهانى سليمان حارس مرمى سموحة وشريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز ومحمود جاد حارس مرمى إنبي لتعويض غياب الشناوى في حالة استمرار إصابته.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفنى أن هناك محاولات لإقناع عصام الحضري بضرورة تواجد محمد عبدالمنصف خلال المعسكر المقبل، خصوصا أن الحارس يقدم مستوى طيبًا في الفترة الأخيرة سواء كان مع وادى دجلة أو مع الاتحاد السكندرى المنتقل إليه حديثا.

كان الدكتور محمد أبوالعلا طبيب، منتخب ، كشف مصير الحارس محمد الشناوى من معسكر المنتخب المقبل المقرر انطلاقة منتصف الشهر المقبل استعدادا لمباراتي الجابون وأنجولا.

كان محمد الشناوى قد تعرض للإصابة خلال مباراة ليبيا الأخيرة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر وانتهت بفوز مصر على ليبيا بثلاثية نظيفة.

وأكد طبيب منتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن محمد الشناوى سنحدد مصيره الأسبوع المقبل، بعد خضوعة لأشعة جديدة لتحديد مدى استجابة الحارس للعلاج.

وتابع أبوالعلا: الوقت مبكر جدا للحديث عن انضمام الشناوى من عدمه لمعسكر المنتخب الوطنى، وعلينا الانتظار للأسبوع المقبل.

المصرى اليوم

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