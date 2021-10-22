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فتاة استغاثت على فيس بوك.. هارب من الإعدام يحاصر منزل أسرة بالمتفجرات في سوهاج

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فتاة استغاثت على فيس بوك.. هارب من الإعدام يحاصر منزل أسرة بالمتفجرات في سوهاج فتاة استغاثت على فيس بوك.. هارب من الإعدام يحاصر منزل أسرة بالمتفجرات في سوهاج

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كثفت أجهزة الأمن بسوهاج جهودها لضبط متهم هارب من حكم بالإعدام بدائرة مركز طما في شمال محافظة سوهاج، بعد محاصرته منزل أسرة من أقاربه وتهديده بحرقهم بأسطوانة بوتاجاز ووضع متفجرات حول المنزل، بسبب خلافات بينهم، وقيام فتاة من الأسرة بعمل بث مباشر على صفحتها بـ«فيس بوك» تصرخ وتستغيث فيه بالشرطة لإنقاذهم مما أحدث تفاعلاً كبيراً من جانب المتابعين.

ودفعت أجهزة الأمن بسوهاج، بقوة من الشرطة، وقوات من الأمن المركزى إلى مكان البلاغ فور استغاثة الفتاة، وفر المتهم من مكان البلاغ عقب علمه بوصول الشرطة، وجرى تعيين خدمة أمنية حول منزل الأسرة، والبدء في تنفيذ خطة أمنية محكمة لتحديد مكان هروب واختباء المتهم، والعمل على ضبطه، حيث تبين أنه هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في قضية «قتل»، ومطلوب ضبطه في قضايا أخرى، وبينه وبين والد الفتاة خلافات على مبلغ سمسرة في بيع منزل وهم أبناء عمومة من عائلة واحدة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من وحدة الرصد والمتابعة بالمديرية، باستغاثة فتاة تدعى أمنية خالد في بث مباشر على «الفيس بوك» من أحد الأشخاص من أقاربهم صادر بحقه حكم بالإعدام، بقيامه بمحاصرة منزلهم بمدينة طما وتهديده بإحراقهم، ووضع متفجرات حول المنزل، وعلى الفور تحركت قوة من ضباط المباحث ضمت الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، والعقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث الجنائى، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، بإشراف من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وبدعم من قوات الأمن المركزى، إلى مكان البلاغ.

وتبين فرار المتهم ويدعى عمرو. ش فور علمه بوصول قوات الشرطة، وتبين عدم صحة ما ذكرته الفتاة بوضع متفجرات حول المنزل، وأن المتهم هدد الأسرة بأسطوانة بوتاجاز وضعها أمام المنزل، بسبب خلاف على مبلغ 50 ألف جنيه سمسرة بيع منزل مع والد الفتاة، كما تبين من المعاينة أن الفتاة غير مقيمة مع أسرتها في المنزل محل البلاغ بمدينة طما، وأنها تقيم في القاهرة للدراسة، وأنها بثت الفيديو من مكان تواجدها عقب اتصالها بأسرتها وعلمها بتهديد المتهم لهم، وأشارت التحريات إلى أن المتهم من عائلة والد الفتاة، وأنه حضر وبحوزته أسطوانة بوتاجاز وضعها أمام المنزل، وهدد والد الفتاة بإحراقهم إذا لم يحصل على المبلغ المالى الخاص به، وأنه قام بفتح الغاز وأغلق الأسطوانة مرة أخرى وفر هارباً من المكان فور وصول قوات الشرطة، ويجرى الآن تتبعه وتحديد مكانه لضبطه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شؤونها.

المصرى اليوم

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