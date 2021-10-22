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مدير فرع وزارة الرياضة بجازان: ندعم إنشاء نادٍ في الدرب

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مدير فرع وزارة الرياضة بجازان: ندعم إنشاء نادٍ في الدرب مدير فرع وزارة الرياضة بجازان: ندعم إنشاء نادٍ في الدرب
انطلقت دورة بحرة الرياضية على ملعب الجوهرة في محافظة الدرب، بمشاركة 27 فريقا، وسط كرنفال رياضي في حفل الافتتاح، الذي شهد حضور مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان إبراهيم الرياني، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية.

وأكد الرياني أن حفل الافتتاح شهد حضورا جماهيريا كبيرا، وتنظيما مميزا، والذي يعزز الحراك الرياضي بالدرب، مشيرا إلى أنهم يدعمون مطالب المحافظة في تواجد ناد رياضي، وأنه تم مناقشة الموضوع مع المحافظ، وسنبذل المزيد من الجهود لخدمتهم، مشيدا بالفرق المشاركة التي تحظى بتواجد العديد من المواهب الرياضية.

27 فريقا

من جهته أوضح رئيس اللجنة المنظمة هلال أبوطالب بأنه تم تغيير مسمى البطولة من بطولة نور سابقاً إلى بطولة بحرة حالياً في نسختها التاسعة، وتجري تحت مظلة رابطة الأحياء بجازان، وتضم 27 فريقا مشاركا من المحافظة وجازان وعسير والساحل، وجميع أبناء بحرة شاركوا في التنظيم الذي ظهر به حفل الافتتاح وانطلاقة المباريات، مضيفا أن البداية المميزة تدل على دوري سيكون منظما، وعلى مستوى عال كما هي العادة دائما وأبدا.

وأسفرت مباراتا الافتتاح عن تعادل بحرة والصاعقة بنتيجة 1/1، وانتصار رملان على ساحل مغزل بنتيجة 3/0. كرنفال وشهد حفل الافتتاح كرنفالا رياضيا، وإطلاق الألعاب النارية، وتسليم كأس البطولة لفريق بحرة المستضيف، وسط أجواء رياضية مميزة.


الوطن السعودية

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