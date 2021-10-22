جهود مكثفة لتطعيم المصلين أمام المساجد الكبرى في الشرقية بلقاح كورونا

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قامت الفرق الطبية المتحركة بصحة الشرقية، والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، اليوم الجمعة بجهود مكثفة لتطعيم المصلين من أمام المساجد الكبري المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، بلقاح فيروس كورونا بالإضافة إلى تسجيل المواطنين على السيستم الخاص بتلقي اللقاح، مع التنبيه عليهم بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، والبالغ عددها ٣١ مركز حتي الآن، مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

وأضاف أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.