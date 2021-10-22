أخبار عاجلة

محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة» -
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جهود مكثفة لتطعيم المصلين أمام المساجد الكبرى في الشرقية بلقاح كورونا

Print
جهود مكثفة لتطعيم المصلين أمام المساجد الكبرى في الشرقية بلقاح كورونا جهود مكثفة لتطعيم المصلين أمام المساجد الكبرى في الشرقية بلقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الفرق الطبية المتحركة بصحة الشرقية، والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، اليوم الجمعة بجهود مكثفة لتطعيم المصلين من أمام المساجد الكبري المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، بلقاح بالإضافة إلى تسجيل المواطنين على السيستم الخاص بتلقي اللقاح، مع التنبيه عليهم بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، والبالغ عددها ٣١ مركز حتي الآن، مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

وأضاف أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

السعودية تسجل 51 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 51 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

عوض تاج الدين يكشف حقيقة استخدام سم العقارب في علاج فيروس كورونا

عوض تاج الدين يكشف حقيقة استخدام سم العقارب في علاج فيروس كورونا

تسجيل 7 وفيات و 1692 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 7 وفيات و 1692 اصابة بفيروس كورونا في الاردن