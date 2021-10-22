تعرف على أبرز خلافات قانون «مشاركة القطاع الخاص» وأسباب تأجيل المادة 17 قبل الموافقة النهائية

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انتهى مجلس النواب خلال جلساته العامة خلال الايام الماضية، من مناقشة غالبية مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وقرر المجلس إرجاء مناقشة المادة (17) لحين توافق الحكومة عليها بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها، ومن المقرر التصويت الناهئى عليه خلال الجلسات المقبلة ..

ويهدف مشروع القانون إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة في التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية في زيادة الاستثمارات في قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة في تمويلها.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي النواب خلال الجسات بالانتباه جيدا خلال المناقشات لأن قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية مواده مترابطة ويحتوي على نواحي فنية عميقة، موضحاً أن التعديلات المدخلة على مشروع القانون شملت «حذف وتعديل وإضافة» عدد من المواد تهدف التوسع في أنماط الأعمال المسندة للقطاع الخاص لتنفيذها في مجال البنية الأساسية.

وأكد النواب أن القطاع الخاص أدى دوراً هاماً في التنمية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي كان يتطلب وجود قانون لتيسير الإجراءات في مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، لتحقيق الإنجازات وضمان الحقوق، مطالبين بأهمية إزالة العراقيل وتلبية مطالب القطاع الخاص، مع الحفاظ على حق الدولة والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الخدمات المقدمة، وتعظيم الدور المجتمعى للقطاع الخاص، ووضع خريطة استثمارية لكافة المشروعات القومية والقضاء على البيروقراطية لجذب الاستثمار، وتسوية المنازعات القضائية كافة مع المستثمرين.

وفى معرض رده على تساؤلات النواب، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن القانون حدد قواعد وقيود للإسناد المباشر من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة، موضحاً أن الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر إلا في الحدود الضيقة ووفقاً للقانون.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية تخضع لدراسات الجدوى وفق أولويات الدولة ورؤية مصر 2030 ووفقاً للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.

وأرجأ «جبالى» مناقشة المادة (17) من مشروع القانون بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها نظراً لحالة الجدل التي شهدتها مناقشة هذه المادة، وطالب رئيس المجلس الحكومة بإعداد صياغة متكاملة لنص المادة