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رئيس المترو يشكر وزارة الصحة علي تطعيم العاملين بلقاح كورونا

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رئيس المترو يشكر وزارة الصحة علي تطعيم العاملين بلقاح كورونا رئيس المترو يشكر وزارة الصحة علي تطعيم العاملين بلقاح كورونا

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تقدم المهندس على الفضالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بالشكر للدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، على تطعيم معظم العاملين ضد .

وأشاد فضالي بتواجد فرق طبية داخل محطات الخط الاول والثانى والمباني الإدارية وورش الصيانة، والعمل على تسجيل وتلقى جميع العاملين بالشركة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالجرعتين الأولى والثانية .

وقال أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الانفاق، أنه بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة قد تم التنسيق والتعاون مع الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية للبدء في تسجيل وتلقى جميع العاملين بالشركة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل أماكن عملهم بالمبانى الإدارية وبالمحطات وورش الصيانة تسهيلا وتيسيرا عليهم.

وأضاف متحدث المترو أنه تم توزيع وإنتشار جميع العاملين بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة والادارة الطبية بالشركة لمرافقة الأطقم الطبية بوزارة الصحة منذ بدء العمل على حملات التسجيل والتطعيم بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ حتى الآن، حيث انه حتى اليوم تم الانتهاء من تسجيل وتطعيم عدد 3105 موظف وموظفة بالشركة.

وختاما أكدت الشركة في بيانها أنه سيتم الإستمرار في العمل على تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالشركة بالخطين الأول والثاني على مدار الأيام القادمة لحين الإنتهاء من تلقى جميع العاملين لقاحات فيروس كورونا.

المصرى اليوم

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