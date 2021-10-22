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طبيب منتخب يكشف مصير محمد الشناوي من معسكر الفراعنة المقبل

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طبيب منتخب مصر يكشف مصير محمد الشناوي من معسكر الفراعنة المقبل طبيب منتخب يكشف مصير محمد الشناوي من معسكر الفراعنة المقبل

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كشف الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر، عن مصير الحارس محمد الشناوي من معسكر المنتخب المقبل، المقرر انطلاقه منتصف الشهر المقبل، استعدادًا لمباراتي الجابون وأنجولا.

وكان «الشناوي» قد تعرض للإصابة خلال مباراة ليبيا الأخيرة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر، وانتهت بفوز مصر على ليبيا بثلاثية نظيفة.

وأكد طبيب منتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن «الشناوي» سيحدد مصيره الأسبوع المقبل، بعد خضوعه لأشعة جديدة لتحديد مدى استجابة الحارس للعلاج.

وتابع «أبوالعلا» : «الوقت مبكر جدًا للحديث عن انضمام الشناوي من عدمه إلى معسكر الوطني، وعلينا الانتظار للأسبوع المقبل».

المصرى اليوم

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