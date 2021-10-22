مدرب النصر يهدي نقاط بلبيس للدكتور عمرو عبدالحق

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أبدى محمد عبدالفتاح كفتة سعادته بفوز النصر على بلبيس بثلاثية دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب النص ضمن الجولة الرابعة بدوري القسم الثاني.

ونجح النصر في إنهاء الشوط الأول بالتقدم بهدفين الأول عن جودة أيمن من تسديدة قوية في الزاوية اليسري والثاني من انفراد لميدو العطار من صناعة أحمد حسين استطاع العطار ايداع للكرة في الزاوية اليسري.

وفي الشوط الثاني تكمن محمود حسونة من إنهاء المباراة بإحراز الهدف الثالث من تسديدة صاروخية سكنت شباك بلبيس معلنا عن تسجيل الهدف الثالث.

وقال كفتة إن الفريق كان يحتاج لهذا الفوز وبداية جيدة وأن هذا الفوز هو عنق الزجاجة للنصر ويمثل دفعه قوية للاعبين في المباريات المقبلة.

وأضاف كفتة: أهدي هذا الفوز للأب الروحي النادي الدكتور عمرو عبدالحق رئيس مجلس إدارة النادي. أتمنى له الشفاء العاجل«.

وتابع: «أهم التعليمات للاعبين كانت الحصول على الثلاث نقاط. والالتزام وبذل أقصى مجهود من أجل الفوز والذي يتحقق بالتعب والإصرار والعزيمة وكان اللاعبين رجالا وعلي قدر المسئولية».

وأكد خالد غنيم المدير الفني أنه سعيد بالفوز الذي حققه النصر وقال إن اللاعبين قدموا أداء رجولي والتزموا بالتعليمات التكتيكية ونفذوها بشكل جيد.

وقال إن النصر فرض أسلوبه في الشوط الأول وكانت التعليمات بفتح الملعب وخلق المساحات في دفاعات بلبيس واستغلالها ونجحنا في تسجيل هدفين وفي الشوط الثاني حافظنا على الهدفين لعدم تلقي أي أهداف واستغلال مهارات عرابي. قدرات المهاجمين ميدو العطار ومحمد حسن ميدو وحسام جلال وأحمد حسين ومحمد عرابي في خلق فرص للتهديف وتمكنا من تسجيل الهدف الثالث وكان الفريق قريب من تسجيل أهداف أخرى.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع. توقف رصيد بلبيس عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.