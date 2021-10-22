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كامل الوزير يبحث مع وفد البنك الأوروبي التعاون في قطاع النقل

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كامل الوزير يبحث مع وفد البنك الأوروبي التعاون في قطاع النقل كامل الوزير يبحث مع وفد البنك الأوروبي التعاون في قطاع النقل

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التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة ألان بيلو، نائب رئيس البنك للقطاع المصرفي لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في قطاعات النقل المختلفة.

بدأت المباحثات بمناقشة التعاون في مجال الموانئ البرية والجافة،حيث تمّ استعراض الموقف التنفيذي لمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف والجاري تنفيذه وإنشائه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي والذي تبلغ مساحتة 100 فدان، حيث موّل البنك الدراسة الخاصة بإنشائه.

أكّد الوزير أنه مخطط إنشاء وصلة سكك حديدية تربط بين الميناء الجاف وميناء الإسكندرية البحري من خلال إنشاء وصلة حديدية تربط الميناء بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية والمخطط ازدواجه بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف الى ميناءي الإسكندرية والدخيلة، و زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها، وكذلك تمّ مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الميناء الجاف في العاشر من رمضان.

كما أكّد وزير النقل أهمية المشروع مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ إنشاء وصلة سكك حديدية بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس لربطه مع السكك الحديدية على مستوى الجمهورية مشيرا الى انه تم عمل الدراسات من خلال هيئة تخطيط مشروع النقل التابعة للوزارة وبتمويل من وزارة النقل للاسراع في عمل الدراسات اللازمة وسوف يتم عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الطرح على الشركات المصرية المتخصصة لتنفيذ لأعمال الجسور والمحطات وبالتوازي سيتم طرح أعمال الانظمة والالكتروميكانيك على الشركات العالمية.

المصرى اليوم

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