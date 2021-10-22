وزير النقل يتابع اعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي

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تفقد الفريق مهندس / كامل الوزير- وزير النقل يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي وحيث يشمل المشروع توسعة الطريق من شبرا حتى الإسكندرية ليصبح أربع حارات بكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وتابع الوزير خلال جولته أعمال إنشاء 10 كباري علوية على امتداد طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي وهي كباري الشرقاوية، وقلما والشموت وطوخ طنبشا والذي تم الانتهاء من تنفيذهم وتشغيلهم تجريبياً، وعرب الرمل،، والروضة، وجنبواي (صفط الحرية)، ودسونس / أم دينار، وكفر الدوار، وكوم إشو (كنج عثمان العلوي)، وكوبري دسونس/ الحلفاوية للمشاة، وحيث ستساهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ كوبري عرب الرمل العلوى – اجهور الرمل حيث يتم تنفيذ كوبرى علوى بطول 1500م بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاة بإجمالى 24 متر .وأكد وزير النقل ضرورة أن يتم تنفيذ هذه الكباري وفقاً لمواصفات الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز، مع التنسيق المستمر مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال. كما شدد الوزير على الاهتمام باعمال النيوجرسي والقيام باعمال النظافة وإزالة المخلفات على مدار الساعة.

كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ أعمال تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع، وأعمال رفع كفاءة وصيانة عدد من القطاعات الأخرى بالطريق مثل المسافة من بركة السبع حتى طنطا ووصلة دفرة/ كفر الزيات بطول 28 كم، حيث يتم استخدام تقنية إعادة تدوير الأسفلتFDR باتجاه القاهرة في تطوير هذه الوصلة.