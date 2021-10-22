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مطار أبوسمبل يستقبل المشاركين في احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

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مطار أبوسمبل يستقبل المشاركين في احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني مطار أبوسمبل يستقبل المشاركين في احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

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في أجواء احتفالية يسودها البهجة وحسن الضيافة استقبل مطار أبوسمبل ضيوف من السائحين والسفراء والدبلوماسين، ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف والوكالات العربية والأجنبية وكبار الكتاب وعدد من الشخصيات الهامة للمشاركة في فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس، على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل التى تحدث مرتين كل عام، إحداهما يوم 22 أكتوبر، والأخرى 22 فبراير من كل عام .

استقبل مطار أبوسمبل ٧ رحلات جوية لنقل الوفود المشاركة والسائحين القادمين لمشاهدة الظاهرة التاريخية التي تدل على إبداع المصريين القدماء، كما تم تشكيل فرق عمل من جميع الجهات المعنية بالمطار لإستقبال ضيوف مصر مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة الركاب.

وقد تم استقبال الركاب بالورود والحلوى والهدايا التذكارية من التماثيل الفرعونية والاستعراضات الفلكلورية، وقامت فرق العلاقات العامة بإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام.

مطار ابو سمبل يستقبل ضيوف مصر المشاركين في احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

المصرى اليوم

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