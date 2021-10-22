وسائل إعلام: محكمة فرنسية ستصدر حكمها في قضية بنزيما 24 نوفمبر

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ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم الجمعة أن محكمة فرنسية ستصدر في 24 نوفمبر حكمها في قضية «الشريط الجنسي» التي يمثل بسببها كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أمام القضاء.

ووجهت اتهامات لبنزيما بابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا في قضية ترتبط بشريط جنسي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقالت تقارير إعلامية أمس الخميس إن الإدعاء الفرنسي طالب بمعاقبة بنزيما حال إدانته بالسجن عشرة أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 75 ألف يورو.

ويزعم محققون أن بنزيما شجّع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين هددوا بنشر شريط الفيديو.

ونفى بنزيمة البالغ عمره 33 عاما ارتكاب أي خطأ.

ولم يتسن على الفور الوصول لمحامي بنزيما للتعليق.

وفقد بنزيما وفالبوينا مركزيهما في تشكيلة منتخب فرنسا بعد الفضيحة التي وصفت «بقضية الشريط الجنسي» في 2015.

وعاد بنزيمة إلى تشكيلة فرنسا في بطولة أوروبا هذا العام.