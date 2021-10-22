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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وعزام فى الكونفدرالية

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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وعزام فى الكونفدرالية تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وعزام فى الكونفدرالية

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أقيم اليوم، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وعزام التنزاني في إياب دور الـ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجرى في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.

وانتهت مباراة الذهاب بين بيراميدز وعزام بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي المنسق الإعلامي للفريق.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، حيث يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل ويظهر حارس المرمى باللون الأصفر الكامل، ويرتدي نادي عزام اللون الأزرق كاملا، ويظهر حارس مرماه باللون الرمادي.

تم كذلك الاتفاق على أن يصل الفريقان لملعب الدفاع الجوي قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أن يسلم كل فريق التشكيل الخاص به بمجرد الوصول للملعب مباشرة.

وتم التأكيد كذلك على كافة الإجراءات الطبية والخاصة بمنع انتشار من حيث ارتداء الماسك الطبي في جميع أجراء الملعب ومنع المصافحة بين اللاعبين والأجهزة الفنية واستخدام المطهرات والكحول، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

أوضح طاقم التحكيم أنه في حالة انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في تنزانيا، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل للدور المقبل دون لعب وقت إضافي.

المصرى اليوم

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