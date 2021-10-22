كلوب يكشف الفارق بين محمد صلاح ورونالدو

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الألمانى يورجن كلوب، مدرب ليفربول الانجليزى أن المقارنة بين محمد صلاح مهاجم الريدز، ونظيره كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد صعبه جدا.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «ما الداعي للمقارنة بين صلاح ورونالدو؟»، مضيفا: «كلاهما من الطراز العالمي».

وتابع المدرب الألماني: «يمكن القول أن القدم اليسرى لصلاح أفضل من رونالدو، بينما يتفوق كريستيانو بقدمه اليمنى وفي الألعاب الهوائية».

وواصل: «الثنائي يتساوى في جانب السرعة، وكذلك فيما يتعلق بالتعطش لتسجيل الأهداف».

واستدرك في ختام تصريحاته عن هذا الشأن: «لكن آسف، لست مهتما بالمقارنة بينهما».

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 7 أهداف متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بينما سجل النجم البرتغالي 3 أهداف للشياطين الحمر.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول يوم الأحد المقبل على ملعب أولد ترافورد، في قمة منافسات الجولة التاسعة من البريمييرليج.