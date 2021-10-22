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بالصور.. توزيع 10 آلاف مظلة بالمسجد الحرام اليوم الجمعة

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ضمن "حملة خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"

بالصور.. توزيع 10 آلاف مظلة بالمسجد الحرام اليوم الجمعة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الجمعة بتوزيع 10 آلاف مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين وعلى العاملين في المسجد الحرام.

جاء ذلك ضمن مبادرة "مظلتك بين يديك" أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" الهادفة إلى تحقيق مبادرات وبرامج عدة لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي مبادرة "مظلتك بين يديك" لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.


وذكر رئيس اللجنة جنادي بن علي مدخلي أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لقاصدي المسجد الحرام والهدف منها هو حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس دفعا لإصابتهم بالإعياء والتعب وارتفاع درجات حرارة أجسادهم، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي داخل المسجد الحرام.

وقال: الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار وذلك تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر ومواكبة لرؤية المملكة 2030 ويطبق فيها أشد معايير الإجراءات الاحترازية وأن الحملة تحظى باهتمام وتفاعل من جميع وكالات الرئاسة العامة لاستشعارهم بمسؤوليتهم العظيمة لخدمة ضيوف الرحمن وواجبهم تجاه وطنهم وقيادتهم.

وأكد حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع وأن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مساعد الرئيس العام ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين الدكتور سعد بن محمد المحيميد لتحقيق تطلعات ولاة أمرنا لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

بالصور.. توزيع 10 آلاف مظلة بالمسجد الحرام اليوم الجمعة

بالصور.. توزيع 10 آلاف مظلة بالمسجد الحرام اليوم الجمعة

بالصور.. توزيع 10 آلاف مظلة بالمسجد الحرام اليوم الجمعة

بالصور.. توزيع 10 آلاف مظلة بالمسجد الحرام اليوم الجمعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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