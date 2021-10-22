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إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة على الطريق الزراعى بطوخ

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إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة على الطريق الزراعى بطوخ إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة على الطريق الزراعى بطوخ

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أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكى بعامود إنارة على الطريق الزراعى دائرة مركز شرطة طوخ، ما أدى إلى كسر العمود وتوقف الحركة المرورية قرابة نصف ساعة لحين تم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع العامود على جانب الطريق والسيارة المتسببة في الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مدينة طوخ يفيد وقوع حادث تصادم بعامود كهرباء بالجزيرة الوسطى نزلة كوبرى طوخ العلوى طريق - إسكندرية الزراعى إتجاه القاهرة.

انتقل مامور مركز شرطة طوخ ورئيس وحدة مرور طوخ وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم «ط ول» ٦١٥٧ قيادة «علاء ع ت» ٤٥ سنة نجار موبيليا بالطريق اتجاه القاهرة اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بعامود كهرباء بالجزيرة الوسطى نزلة كوبرى طوخ العلوى طريق مصر إسكندرية الزراعى إتجاه القاهرة.

ونتج عن الحادث كسر عامود الكهرباء وأصيب قائد السيارة و3 آخرين كانوا برفقته وتم رفع العامود والسيارة إلى جانب الطريق وإعادة فتح الطريق بعد تعطله قرابة نصف ساعه ونقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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