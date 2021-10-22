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مياه أسوان : مشروعات «حياة كريمة» أولوية

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مياه أسوان : مشروعات «حياة كريمة» أولوية مياه أسوان : مشروعات «حياة كريمة» أولوية

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قال العميد مهندس يحيى عبدالمنعم أبوزيد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بشركة مياه أسوان، إن الأولويات خلال المرحلة الحالية تتمثل في متابعة مشروعات حياة كريمة في مجال عمل الشركة في مناطق المحافظة المختلفة وتوفير الإمكانات المختلفة لها، والتي تحقق لها معدلات التنفيذ المطلوبة وإتقان الأعمال في الوقت نفسه.

وأكد أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، تتابع تطورات وموقف تنفيذ الأعمال بصفة دورية أسبوعيًا للتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المخطط.

وأضاف أن الشركة تواصل التزاماتها في أعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد والعمل على الارتقاء بالأداء والاستجابة الفورية لشكوى المواطن.

وتابع أن من المسارات الحالية تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بأداء الكوادر البشرية لرفع معدلات أداء الشركة في جميع مجالات العمل، مع وضع أولوية للتدريب وتأهيل العناصر الفنية والإدارية، ومجالات السلامة والصحة المهنية وتطوير قطاع خدمة العملاء والخط الساخن.

المصرى اليوم

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