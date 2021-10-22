الحبس أو غرامة تصل لمليون جنيه عند مخالفة «الموارد الإحيائية»

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حددت المادة 22 من مشروع قانون «تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها» عقوبة من يخالف محددات هذا القانون بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة الوطنية المختصة بغرض الحصول على ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الإحيائية للاستخدامات المختلفة، وكل من لم يتخذ التدابير الكافية للحيلولة دون إحداث إضرار نتيجة البحث عن الموارد الإحيائية طبقا للترخيص، وكل من تجاوز حدود الترخيص واشتراطاته.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي وخمســــــــين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستخدام الموارد الإحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، وكل من حصل على ترخيص باستخدام الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية للغرض العلمى وتم استخدامها في الأغراض التجارية دون ترخيص، وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف، وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى.

فيما نصت المادة 24 من مشروع القانون على أن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة على الأفعال المعاقب عليها وفقاً لهذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتبارى مسؤول بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به على الشخص الطبيعى من عقوبات مالية وتعويضات .

ونصت المادة 25 من مشروع القانون على أنه: «مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون، يلاحق المخالف لأحكامه إذا انتمى لدولة أجنبية وفقا للقوانين المصرية الواجبة التطبيق في هذا الصدد والاتفاقيات الدولية النافذة في مصر