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إصابة 7 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء تقديم واجب العزاء بإحدي قري الشرقية

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إصابة 7 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء تقديم واجب العزاء بإحدي قري الشرقية إصابة 7 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء تقديم واجب العزاء بإحدي قري الشرقية

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أصيب ٧ أشخاص، اليوم الجمعة، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة أثناء تقديم واجب العزاء بمقابر قرية بنايوس بناحية موقف المنصورة الزقازيق، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.


البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفي الزقازيق العام، بإستقبال ٧ أشخاص مصابين بإصابات متنوعة، صدمتهم سيارة أثناء تقديم واجب العزاء بمقابر قرية بنايوس بدائرة مركز الزقازيق.


جري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم خروج ٥ حالات منهم فيما تم وضع حالتين تحت الملاحظة بالمستشفي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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