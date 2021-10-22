تيري هنري يتجاهل ميسي في اختياره لأفضل لاعب زامله

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شارك ليونيل ميسي وتيري هنري غرفة تبديل الملابس في برشلونة بين عامي 2007 و2010. يتوقع الكثيرون أن يسمي الفرنسي ليو كأفضل لاعب لعب بجواره نظرًا لأنه شهد قمة تألق الأرجنتيني عن كثب في كامب نو.

ومع ذلك، لم يسلك هنري هذا المسار عندما سُئل عن أفضل لاعب لعب بجانبه. بدلاً من ذلك، ذكر اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا زميله السابق في آرسنال دينيس بيركامب كأفضل لاعب زامله طوال مسيرته في ملاعب كرة القدم.

قد يكون ذلك صادمًا للغاية بالنظر إلى سمعة ليونيل ميسي باعتباره أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ. ومع ذلك، فإن نظرة أعمق في الموضوع تكشف عن منظور ليس من الصعب فهمه.

ومن الجدير بالذكر أن تييري هنري انضم إلى برشلونة في نهاية مسيرته الكروية. بينما كان يتمتع بالكثير من النجاح بالفوز بالعديد من الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، فلا يمكن إنكار أن أفضل أيام مسيرته كانت في آرسنال.

لعب دينيس بيركامب دورًا كبيرًا في صعود الفرنسي في ملعب هايبري. كان الهولندي أحد أكثر اللاعبين إبداعًا في العالم خلال فتراته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع فتح بيركامب دفاعات الخصم وإنهاء هنري الفرص التي صنعها، سرعان ما شكلوا شراكة ضخمة واقتحموا الدوري الإنجليزي الممتاز.

قضى بيركامب 11 عامًا ناجحًا في آرسنال، وسجل 113 هدفًا و93 تمريرة حاسمة خلال 410 مباراة في جميع المسابقات. في غضون ذلك، سجل هنري 228 هدفًا و106 تمريرات حاسمة للجانرز في 376 مباراة على جميع المسابقات.

انضم الفرنسي إلى آرسنال قادمًا من يوفنتوس في صيف 1999. أمضى ثماني سنوات ناجحة في لندن - فاز بالعديد من الألقاب - بما في ذلك لقبين في الدوري الممتاز وثلاثة كؤوس الاتحاد الإنجليزي - قبل أن يغادر إلى برشلونة في عام 2007.

بعد وصوله إلى برشلونة في صيف 2007، شكل تييري هنري مثلث رائع مع ليونيل ميسي وصامويل إيتو. معًا، شكل هذا الثلاثي شراكة هجومية مذهلة أنتجت الكثير من النجاح للنادي.