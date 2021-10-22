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مصادرة ثعبان كوبرا و5 عقارب في حملة على سوق الجمعة بالسيدة عائشة (صور)

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مصادرة ثعبان كوبرا و5 عقارب في حملة على سوق الجمعة بالسيدة عائشة (صور) مصادرة ثعبان كوبرا و5 عقارب في حملة على سوق الجمعة بالسيدة عائشة (صور)

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عثرت إدارة البيئة ومحافظة القاهرة على ثعبان «كوبرا» ضمن حملتها التي شنتها على سوق الجمعة بالسيدة عائشة.

وقالت المحافظة، في بيان لها، إن الحملة صادرت ٥ عقارب و٢٠ ثعبان و١١ طيور جارحة و١٤ من الزواحف و٢ سلحفة.

وأضافت أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، شنت الأجهزة التنفيذية بحي الخليفة حملة كبرى بالتنسيق مع العميد مأمور قسم شرطة الخليفة وضباط القسم وضباط مباحث قسم الخليفة وإدارة الطب البيطرى بالخليفة وإدارة البيئة بالحي والمتابعة الميدانية والاشغالات، حيث تم القيام بحملة على سوق الجمعة لمصادرة الحيونات السامة والحيونات البرية المحظور بيعها وتم ضبط عدد من الحيونات الممنوع تداولها في الأسواق.

سوق الجمعة بالسيدة عائشة
سوق الجمعة بالسيدة عائشة
سوق الجمعة بالسيدة عائشة
سوق الجمعة بالسيدة عائشة
سوق الجمعة بالسيدة عائشة
سوق الجمعة بالسيدة عائشة
سوق الجمعة بالسيدة عائشة

المصرى اليوم

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