لقاح أسترازينيكا لا يضر بالخصوبة والحمل

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أظهرت بيانات لمجموعة صغيرة من المشاركات اللاتي بدأ حملهن خلال فترة دراسة أن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا لا يؤثر سلبا على الحمل أو الخصوبة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وأوضح تحليل النتائج الذي تم نشره في دورية «لانسيت» الطبية، أن معدل الإجهاض تساوى تقريبا بين المجموعتين اللتين تلقت إحداهما اللقاح، والأخرى دواء وهميا، كما لم يتم تسجيل ولادة أجنة ميتة أو وفيات بين الأطفال حديثي الولادة. وتبين أن معدلات الخصوبة لم تتأثر بعد تلقي اللقاح.

وتناولت دورية «لانسيت» أربع تجارب من الدراسة، من المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وتم استبعاد النساء اللائي كن حوامل بالفعل من المشاركة. وخضعت 93 متطوعة، أصبحن حوامل أثناء الدراسة لتحليل خصوبة، منهن 50 تلقين اللقاح، والباقيات تلقين علاجا وهميا.

ولم تظهر الدراسة تأثيرا على الخصوبة بسبب تلقي اللقاح.