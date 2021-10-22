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رئيس مياه الشرقية يتفقد محطة مياه العباسية بمركز أبوحماد

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رئيس مياه الشرقية يتفقد محطة مياه العباسية بمركز أبوحماد رئيس مياه الشرقية يتفقد محطة مياه العباسية بمركز أبوحماد

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تفقد مهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، محطة مياه العباسية بمركز ومدينة أبوحماد؛ بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية للمحطة ومدى الجاهزية الفنية للمحطة، ومتابعة سير وانتظام العمل، ورفع الروح المعنوية للعاملين بالمحطة.

وقال أبوحلاوة إن المحطة تعمل بطاقة تصميمية 195كم٣/يوم، لتخدم مركز ومدينة أبوحماد وبعض المناطق بمدينة الزقازيق، وتدعيم المياه عبر الخطوط الناقلة، ورافقه في جولته رئيس قطاع جنوب الشرقية، ومدير عام فرع ابو حماد، والمكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة.

وأكد حرص الشركة على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة قطاعات الشركات وجميع المشروعات الجاري تنفيذها، مشددا على أهمية العمل الميداني؛ للوصول لأعلي معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن، وضرورة اتباع العمال بجميع الإجراءات الاحترازية.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة، بمختلف مراحل الإنتاج، والاهتمام بخطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات والصيانة الدورية للمحابس، وضرورة حل مشاكل المواطنين والعمل على نهو الاعطال في اسرع وقت، وسرعة تنفيذ حلول عاجلة للمناطق التي تعانى من ضعف المياه.

وأكد أبوحلاوة ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات طبقا للخطة الزمنية الموجودة والخاصة بصيانة المعدات؛ للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة، مؤكدا على ان المتابعة تتم ضمن خطة الشركة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

المصرى اليوم

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