أخبار عاجلة

محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة» -
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

محمد صلاح أفضل من كريستيانو رونالدو.. كلوب يوضح رأيه قبل مواجهة مانشستر يونايتد

Print
محمد صلاح أفضل من كريستيانو رونالدو.. كلوب يوضح رأيه قبل مواجهة مانشستر يونايتد محمد صلاح أفضل من كريستيانو رونالدو.. كلوب يوضح رأيه قبل مواجهة مانشستر يونايتد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حسم يورجن كلوب، مدرب ليفربول، موقفه بشأن المقارنة بين محمد صلاح مهاجم الريدز، ونظيره كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد. وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة «ما الداعي للمقارنة بين صلاح ورونالدو؟»، مضيفا «كلاهما من الطراز العالمي».

وتابع المدرب الألماني «يمكن القول إن القدم اليسرى لصلاح أفضل من رونالدو، بينما يتفوق كريستيانو بقدمه اليمنى وفي الألعاب الهوائية». وواصل «الثنائي يتساوى في جانب السرعة، وكذلك فيما يتعلق بالتعطش لتسجيل الأهداف». واستدرك في ختام تصريحاته عن هذا الشأن «لكن آسف، لست مهتما بالمقارنة بينهما».

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 7 أهداف متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بينما سجل النجم البرتغالي 3 أهداف للشياطين الحمر. ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول يوم الأحد المقبل على ملعب أولد ترافورد، في قمة منافسات الجولة التاسعة من البريمييرليج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية

محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية

الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات

الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات

الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه

الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه

144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان

144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان