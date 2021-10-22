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وزير الشباب ومحافظ مطروح يفتتحان مسجد الفتح بمدينة النجيلة

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وزير الشباب ومحافظ مطروح يفتتحان مسجد الفتح بمدينة النجيلة وزير الشباب ومحافظ مطروح يفتتحان مسجد الفتح بمدينة النجيلة

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افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، بحضور الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة أوقاف مطروح، مسجد الفتح بالمثاني التابعة لمدينة النجيلة.

تبلغ مساحة المسجد ١٤٠٠ مترا شمل صحن المسجد ودورات المياه ومصلي إضافي ٣٠٠ مترا تقريبا، وبلغت تكلفته ٤ مليون جنيه مصري.

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير عرفة تحدث فيها عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا.

فقد قال صلى الله عليه وسلم «ما بعثت معنتا ولا متعنتا إنما بعثت معلما وميسرا» وقال: «الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه».

كما أعطى النبي المثل والقدوة في الرحمة والرفق حتى بالعصاة ليخرجهم من وحل المعصية إلى نور الطاعة

وختم الخطبة بالدعوة للأخذ بالأسباب وتناول اللقاح المضاد لوباء كورونا حماية للنفس والروح وحفاظا على الأمة والوطن.

حضر الافتتاح قيادات الدعوة بالمديرية والسادة النواب والعمد والمشايخ بمحافظة مطروح وسط فرحة عارمة من الأهالي.

المصرى اليوم

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