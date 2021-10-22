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تعرف على حالات إلغاء تراخيص «الموارد الإحيائية»

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تعرف على حالات إلغاء تراخيص «الموارد الإحيائية» تعرف على حالات إلغاء تراخيص «الموارد الإحيائية»

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نظمت المادة 20 من مشروع قانون «تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها» الذي تقدمت به ويناقشه مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأحد المقبل، الحالات التي يجوز فيها إصدار الجهة المختصة قراراً بإلغاء الترخيص.

وبينت المادة 20 أنه «يجوز للجنة القومية إيقاف الترخيص دون أن يترتب عليه الإضرار بحقوق الغير، وذلك في حالة»مخالفة أي شرط من شروط الترخيص أو أن يكون النوع المستهدف جمعه أصبح معرضا للإنقراض بدرجة حرج.، أو أن يكون للجمع آثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التراثية أو الروحية للمجتمعات المحلية، أو أن يتخذ المرخص له أسلوباً يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية التي صدقت عليها أو قانون المحميات الطبيعية.

ويجوز لصاحب الترخيص التظلم خاال شهر من إخطاره بالقرار وفقا للمادة 13 من هذا القانون.

المصرى اليوم

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