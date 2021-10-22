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مياه القناة: استبدال خطوط المياه والصرف بعزبة المطاعية في الإسماعيلية

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مياه القناة: استبدال خطوط المياه والصرف بعزبة المطاعية في الإسماعيلية مياه القناة: استبدال خطوط المياه والصرف بعزبة المطاعية في الإسماعيلية

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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن بدء أعمال الإحلال والتجديد لخطوط المياه القديمة والمتهالكة وإستبدالها بأخرى بلاستيكية جديدة بعزبة المطاعية التابعة لقرية المنايف بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة محافظات القناة للمشاركة المجتمعية .

وأضاف رئيس الشركة أنه نظرا للدور الفعال للمشاركة المجتمعية للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني، وفى اطار برتوكول التعاون المبرم بين شركة محافظات القناة وجمعيات المجتمع المدني ، تقوم الشركة بتنفيذ اعمال الاحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب 4 بوصة بعزبة المطاعية بأطوال ١٤٠٠ م والتى يتم تغذيتها من محطة المنايف، للقضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة .

وأكد عصمت على أهمية المشاركة المجتمعية لما لها من دور فعال فى تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطن وخاصة فى القرى والريف ، ولما كانت مشروعات المياه والصرف الصحي هى أهم المشروعات والركائز الهامة للتنمية المستدامة من أجل تنمية المجتمع عن طريق العمل الجماعى المشترك فى سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، فقد فقد عنيت الشركة بتبنى اليات المشاركة المجتمعية ودفع العمل بها والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.

المصرى اليوم

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