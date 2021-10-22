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نائبة بـ«الشيوخ» تلتقي المغني العالمي «آيكون» لمناقشة برامج دعم تنمية إفريقيا

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نائبة بـ«الشيوخ» تلتقي المغني العالمي «آيكون» لمناقشة برامج دعم تنمية إفريقيا نائبة بـ«الشيوخ» تلتقي المغني العالمي «آيكون» لمناقشة برامج دعم تنمية إفريقيا

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التقت الدكتورة رشا قلج، عضو مجلس الشيوخ، بالمغني السنغالي العالمي «آيكون» لمناقشته في فرص التعاون المتبادل لدعم تعليم الفتيات والنساء وتمكينهن في المجتمع وبناء قدرات الرعاية الصحية في أفريقيا.

وقالت قلج: «أنا شخصياً أحب أغانيه، وبصفتي إمرأة أفريقية، فأنا فخورة بإنجازه العالمي ومكانته كفنان أفريقي، وأتطلع إلى مزيد من التعاون والدعم بيننا وبناء القدرات في قارتنا الحبيبة أفريقيا«.

وخلال الاجتماع أثنى النجم العالمي «آيكون» على الدور الفعال الذي تلعبه الدكتورة رشا قلج في تنمية قارة أفريقيا أنه يتطلع إلى التعاون المثمر بين الطرفين.

وأعرب «آيكون» عن إعجابه الشديد بمبادرات «قلج»، وعلى رأسها حملة «أكثر من أم» على تمكين النساء المصابات بالعقم من خلال الوصول إلى المعلومات والصحة وتغيير النظرة المجتمعية والتمكين الاقتصادي، بمشاركة أكثر من 20 سيدة أولى أفريقية كسفيرات لمبادرة «أكثر من أم».

وأكدت قلج، إن تمكين المرأة يبدأ بالتعليم، لتمكينها من أن تكون أكثر صحة وقوة واستقلالية، علاوة على ذلك، تحسين ودعم رعاية المرضى عن طريق تدريب الكوادر الطبية في أفريقيا، حيث يستفيد أكثر من 1200 طبيب من 44 دولة من المنح الدراسية في جميع التخصصات الطبية وخاصه في المجالات الحرجة والغير مدعومة أو غير متوفرة مثل علم الأورام، والسكري، وطب القلب والأوعية الدموية الوقائي، والغدد الصماء، والطب الجنسي والإنجابي، وطب الجهاز التنفسي، وعلم الأجنة والخصوبة، وأمراض العيون، والطب النفسي السريري، وأمراض الجهاز الهضمي، والأمراض الجلدية، والرعاية الحرجة والطفال وغيرها.

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