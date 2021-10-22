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«مترو الأنفاق»: تطعيم 3105 عاملين بالشركة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

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«مترو الأنفاق»: تطعيم 3105 عاملين بالشركة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا «مترو الأنفاق»: تطعيم 3105 عاملين بالشركة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

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واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق العمل على تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالشركة بالخطين الأول والثاني من خلال تواجد حملة التطعيم بالمبنى الإداري برمسيس وبمحطة الدمرداش بالخط الأول ومحطة السادات بالخطين الأول والثاني، حيث قامت الحملة بتسجيل وتطعيم عدد ٨١١ موظفا وموظفة بالشركة .

وقالت الشركة، في بيان لها، إن حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بدأت ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ ومستمرة حتى الآن حيث قامت بتسجيل وتطعيم عدد 3105 موظفين وموظفات بالشركة.

وأكدت أنه سيتم الاستمرار في العمل على تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالمبانى الإدارية وبالمحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثاني على مدار الأيام القادمة لحين الانتهاء من تلقى جميع العاملين لقاحات .

المصرى اليوم

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